Carlos Villarreal y Mejora Monclova impulsan apoyos a familias

El alcalde Carlos Villarreal sostuvo una reunión de trabajo con el equipo de Mejora Monclova, encabezado por Esra Cavazos, para dar seguimiento a la planeación de proyectos y acciones que se desarrollarán durante el cierre del año, con el objetivo de acercar más programas y apoyos a las familias de los distintos sectores de la ciudad.

Durante el encuentro se revisó la agenda de trabajo que se impulsa en coordinación con el gobierno del estado, priorizando acciones que permitan atender de manera cercana las necesidades de la población y ampliar el alcance de los programas sociales en beneficio de quienes más lo requieren.

Carlos Villarreal destacó que el trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez ha permitido fortalecer una estrategia de atención cercana a la ciudadanía, sumando esfuerzos para llevar más apoyos y oportunidades a las colonias de Monclova.

"Cuando trabajamos en coordinación logramos que los programas lleguen a más familias y respondan a las necesidades reales de nuestra gente. Ese seguirá siendo nuestro compromiso: mantener una comunicación permanente con el Gobierno del Estado para acercar más apoyos y seguir dando resultados a las y los monclovenses", señaló.

Con estas acciones, el gobierno municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando de la mano con el gobierno del estado y con Mejora Coahuila para fortalecer la atención en las colonias, impulsar programas que beneficien a las familias y mantener un gobierno cercano que escucha, planea y responde con resultados.