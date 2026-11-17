SALTILLO, COAH.- Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este martes al interior de un arroyo de la colonia El Cerrito, luego de que transeúntes alertaran a las autoridades sobre su presencia.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Joaquín de Velazco y Francisco de Polo, donde personas que caminaban por el sector se percataron de que el hombre se encontraba suspendido de un árbol y solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron el reporte. Posteriormente, acordonaron el área para preservar la escena y permitir el trabajo de las autoridades ministeriales.

Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias de campo y recabar los indicios necesarios para integrar la investigación.

De manera preliminar, el caso se investiga como un posible suicidio; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que determinen oficialmente las circunstancias del fallecimiento.