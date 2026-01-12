Contactanos
Incrementa afluencia en Recaudación de Rentas por trámites vehiculares en Ciudad Acuña

Invitan a contribuyentes a ponerse al corriente y aprovechar descuentos e incentivos estatales.

Por Angel Garcia - 12 enero, 2026 - 06:15 p.m.
      Ciudad Acuña, Coah.– Con el inicio del año y la reactivación de diversas dependencias, ciudadanos comenzaron a acudir a la Recaudación de Rentas para realizar el pago de placas y otros trámites vehiculares.

      Acciones de la autoridad

      El recaudador de rentas, Jorge Barajas Arcila, destacó la importancia de que los propietarios de vehículos cumplan con los derechos de control vehicular, a fin de mantener sus unidades en regla.

      Señaló que quienes realizan sus pagos participan automáticamente en los premios autorizados por el Gobierno del Estado, como parte de los incentivos dirigidos a los contribuyentes cumplidos.

      Descuentos y beneficios para contribuyentes

      Asimismo, informó que existen descuentos importantes para algunos sectores, por lo que exhortó a los interesados a acudir directamente a las oficinas para solicitar información.

      Finalmente, invitó a la ciudadanía a realizar sus trámites correspondientes y evitar problemas relacionados con placas de otro lugar o unidades que no se encuentren en regla.

