Incendio de matorrales moviliza a Bomberos en la carretera 57

Allende, Coah.– Un incendio de matorrales registrado a un costado de la carretera federal 57, en el tramo Allende–Nava, frente a Cajas Elberta, movilizó al Cuerpo de Bomberos de Morelos durante las últimas horas.

El director de Protección Civil y Bomberos, Hugo Martín Zubeldía Cantú, informó que al arribar al sitio se entrevistaron con el propietario del predio conocido como Mi Ranchito Ranch, quien señaló que al llegar al lugar se percató del siniestro a la orilla de la carretera.

El propietario indicó que procedió a sofocar el fuego de manera inicial, ya que no contaba con los números de emergencia para realizar el reporte correspondiente. Posteriormente, los elementos de Bomberos lograron controlar por completo el incendio y enfriar la zona hasta dejarla totalmente extinguida, sin que se registraran daños mayores.

Acciones de la autoridad

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a los automovilistas para evitar arrojar colillas de cigarro encendidas a la orilla de la carretera, ya que esta práctica puede provocar incendios con consecuencias graves.