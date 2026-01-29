Contactanos
Coahuila

Cruz Roja invita a decir "sí" al redondeo en tiendas Oxxo en Ciudad Acuña

Recursos recaudados fortalecerán la atención y equipamiento de la institución.

Por Angel Garcia - 29 enero, 2026 - 05:37 p.m.

      Ciudad Acuña.- Autoridades de la Cruz Roja hicieron un llamado a las familias de la localidad para que digan "sí" al redondeo en las tiendas Oxxo, apoyo que será destinado a fortalecer las labores que realiza la institución en beneficio de la comunidad.

      Se informó que el programa de redondeo estará vigente por un periodo de tres meses, iniciando en enero y concluyendo en marzo, y que todo lo recaudado en la localidad será entregado de manera íntegra a la Cruz Roja.

      Apoyo a la Cruz Roja en Ciudad Acuña

      El presidente del Patronato de la Cruz Roja, Víctor Manuel Chávez, destacó que este tipo de aportaciones representa una ayuda importante para el trabajo diario de la institución, ya que los recursos permitirán la adquisición de equipo necesario para mejorar la atención a la población.

      Asimismo, se dio a conocer que el monto total recaudado será entregado al finalizar el mes de marzo y dependerá directamente del apoyo que brinden los ciudadanos al realizar sus compras en estas tiendas.

      "Pedimos el apoyo a las familias, porque la verdad este tipo de contribuciones nos permite realizar más atenciones y seguir brindando servicio a quien más lo necesita", expresó el presidente del Patronato.

