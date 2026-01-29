Industria automotriz: MAGNA en Sabinas busca mantener empleos tras reducción

SABINAS, COAH.- Carlos Rodríguez Garza, gerente de la empresa MAGNA, informó que tras el reajuste del 10 % de la plantilla laboral, equivalente a unas 90 personas entre empleados directos y de oficina, debido al cierre de un proyecto, existe la posibilidad de que estos trabajadores sean recontratados hacia finales del presente año o a inicios de 2027.

El directivo aseguró que la compañía busca mantener la estabilidad de su planta en Sabinas pese a la contracción en la industria automotriz.

Actualmente, la maquiladora conserva a 950 empleados entre directos e indirectos. Rodríguez Garza explicó que, en teoría, la reducción debió haber alcanzado a la mitad de la plantilla; sin embargo, la llegada de nuevos proyectos provenientes de Ciudad Acuña y Allende permitió sostener la operación.

La experiencia de MAGNA, con más de 25 años en el sector, ha sido clave para mantener la confianza de sus clientes y evitar un impacto mayor en la Región Carbonífera.

El gerente precisó que la empresa maquila exclusivamente para Ford y que próximamente se incorporará una nueva versión de vehículo que se trajo de Allende. Este proyecto, dijo, permitirá mantener activa la planta y ofrecer continuidad laboral a los trabajadores, además de reforzar la presencia de la compañía en esta cuenca.

Rodríguez Garza subrayó que la estrategia busca mitigar los efectos en la comunidad de los 5 Manantiales, donde también se contemplan planes de contratación que generarán más empleos. Con ello, MAGNA pretende equilibrar la reducción de personal con nuevas oportunidades laborales, evitando un impacto social más profundo en la región.

Finalmente, el directivo reconoció que la reducción de General Motors, que alcanzó a 1,900 personas, provocó un efecto dominó en toda la cadena de suministros. No obstante, Rodríguez Garza aseguró que, aquí en Sabinas, en caso de rotación, la empresa buscará recuperar a su personal, reafirmando su compromiso con la estabilidad laboral en el sector automotriz.