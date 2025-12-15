CONDUCTOR DERRAPA AL SALIR DE AUTOPISTA PREMIER

SABINAS, COAH.- La imprudencia al volante y las condiciones adversas del clima se combinaron para provocar un aparatoso accidente en la carretera de cuota que conecta Nueva Rosita con Allende, en el tramo conocido como El Caracol. Un conductor que remolcaba una camioneta averiada perdió el control de su unidad y terminó bloqueando ambos carriles de circulación, generando alarma entre los automovilistas que transitaban por la zona.

De acuerdo con los reportes, el pavimento mojado por la llovizna ligera y la velocidad inmoderada fueron factores determinantes para que Agustín Hernández Lozano derrapara en la superficie de rodamiento. La camioneta tipo pick up quedó atravesada de sur a norte, mientras que la unidad remolcada se desprendió y también obstruyó parte de la vía.

Aunque el percance pudo tener consecuencias graves, el conductor resultó ileso. Sin embargo, elementos de la Guardia Nacional se vieron obligados a cerrar temporalmente el tramo carretero para permitir las maniobras de una grúa que retiró las unidades y liberó la circulación.

El afectado explicó a las autoridades que provenía de Piedras Negras, donde había realizado reparaciones a la camioneta que transportaba. Nunca imaginó que el viaje de regreso terminaría en un accidente que, por fortuna, no dejó víctimas ni lesionados.

Cabe destacar que diciembre ha sido un mes marcado por la incidencia de percances viales en la región. En lo que va del mes, se han registrado al menos seis accidentes con lesionados y cuantiosos daños materiales, aunque hasta el momento no se han reportado pérdidas humanas, un saldo que las autoridades esperan mantener con llamados constantes a la prudencia y responsabilidad al conducir.