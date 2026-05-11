Pronnif refuerza estrategias de atención y protección a menores en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.- Con el objetivo de fortalecer la atención y protección de menores, la Subprocuraduría de Pronnif mantiene reuniones de trabajo enfocadas en mejorar las acciones que desarrolla la dependencia estatal.

El subprocurador estatal de Pronnif, Ricardo Alderete, sostuvo una reunión con la ex subprocuradora Abigail García, quien cuenta con experiencia en el ámbito de atención a menores.

Reuniones de trabajo de Pronnif

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de estrategias y la importancia de mantener una atención constante en los casos que involucran a niñas, niños y adolescentes.

Las autoridades señalaron que este tipo de reuniones buscan sumar experiencia, aprendizaje y nuevas herramientas para mejorar el desempeño dentro de la dependencia.

Estrategias para la protección de menores

Asimismo, destacaron que la participación de perfiles con trayectoria en el área contribuye a reforzar las labores de protección y seguimiento de los casos atendidos por Pronnif.