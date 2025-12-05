Refuerza Fiscalía vigilancia en Acuña por temporada vacacional

Ciudad Acuña, Coah.– Ante el incremento de delitos que suele registrarse durante el periodo vacacional, la Fiscalía General del Estado anunció el reforzamiento de los rondines de vigilancia en distintas colonias de la ciudad.

Acciones de la autoridad para prevenir delitos en Acuña

El delegado de la Fiscalía en Acuña, Alfredo García Trejo, informó que el personal se mantendrá activo en los sectores habitacionales durante toda la temporada, con el propósito de prevenir hechos delictivos y brindar una atención más rápida a los reportes de la ciudadanía.

García Trejo recomendó a las familias que planean salir de la ciudad avisar a un familiar o vecino de confianza para reducir riesgos en sus viviendas. También pidió reportar de inmediato vehículos sospechosos o unidades estacionadas por largos periodos.

Recomendaciones de la Fiscalía para proteger hogares en vacaciones

"Vamos a seguir trabajando y atendiendo cualquier llamado que recibamos, para acudir y cuidar de la ciudadanía en esta temporada alta de delitos", señaló el delegado, quien reiteró que todas las denuncias serán atendidas.