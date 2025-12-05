DIF Saltillo atiende a más de 6 mil personas con unidad móvil

SALTILLO, COAHUILA.- La unidad móvil de Amor en Movimiento que opera el DIF Saltillo, ha atendido a la fecha a un total de 6 mil 306 personas, con servicios gratuitos de salud que mejoran de manera significativa su calidad de vida.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, mencionó que se han entregado mil 269 aparatos auditivos y 4 mil 349 lentes, además de entrega de glucómetros a quienes requieren vigilar su nivel de azúcar en la sangre.

¿Cuántas personas han sido atendidas por Amor en Movimiento?

También se han realizado 4 mil 460 servicios dentales, entre los que se encuentran limpiezas dentales, aplicación de flúor, obturaciones, selladores, cementaciones y extracciones.

Con el apoyo del alcalde Javier Díaz González, Amor en Movimiento ha estado presente en 90 jornadas, de las cuales 72 fueron en la zona urbana y 18 en el área rural.

"Buscamos beneficiar a las y los saltillenses que lo requieren, cubriendo todos los sectores de Saltillo, incluidos nuestros ejidos", señaló la presidenta honoraria del organismo.

Detalles sobre los servicios ofrecidos por el DIF Saltillo

Durante esta semana estuvieron con la unidad móvil en la Escuela Secundaria General Eloy Dewey Castilla en la colonia Lomas del Refugio y en el Centro de Readaptación Juvenil Saltillo.

Además de participar con la unidad móvil en el Centro de Educación Normal como parte de la Jornada Estatal de Salud "Juventud a Pasos de Gigante", organizada por el Instituto Coahuilense de la Juventud.

Y en semanas previas, la unidad móvil de Amor en Movimiento llegó a puntos como la Escuela Primaria Francisco de Urdiñola, el Centro Comunitario de La Herradura, las colonias Morelos 5º Sector y Miravalle, así como al ejido Presa de San Pedro.

Impacto de las jornadas de salud en la comunidad

La unidad móvil de Amor en Movimiento ha demostrado ser un recurso valioso para la comunidad, proporcionando acceso a servicios de salud esenciales y contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los saltillenses.