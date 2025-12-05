Navidalia 2025: un espacio para el emprendimiento femenino en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- En representación del alcalde Javier Díaz González, el titular de Fomento Económico, Enrique Garza Naranjo, inauguró la edición 2025 de Navidalia en la que participan más de 200 mujeres emprendedoras ofertando sus productos y/o servicios.

"Navidalia significa mucho más que un espacio de venta de productos, es la oportunidad de compartir, crecer y avanzar unidos. En Saltillo, las mujeres están acompañadas", mencionó Garza Naranjo.

Acompañado de la Directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone, ambos destacaron el apoyo e impulso que brinda el alcalde Javier Díaz González al emprendimiento y el autoempleo en Saltillo.

"Seguiremos acompañando a las mujeres para que desarrollen su talento y fortalezcan su independencia económica", señaló Vanesa Tonone Fernández.

¿Qué es Navidalia y quiénes participan?

Otra de las motivaciones para impulsar el desarrollo y actividad económica de las mujeres emprendedoras incluyó este año las Mercadellas.

Vanesa Tonone Fernández, directora del Instituto Municipal de la Mujer, mencionó que Navidalia se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre en el estacionamiento de Parque Centro en un horario de 3:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

En representación de Parque Centro, Eva Farías destacó el espíritu emprendedor de las mujeres y reconoció el apoyo del alcalde Javier Díaz para fortalecer el proyecto de Navidalia, y la oportunidad para este sector de la población.

"Navidalia es un espacio donde las emprendedoras pueden crecer y conectar con más familias saltillenses", señaló Eva Farías.

En Navidalia 2025 se estarán ofertando productos y servicios como bisutería, ropa, agendas, salsas artesanales, artículos religiosos, cerámica, pintura, maquillaje, cosmética artesanal, productos de venta por catálogo, servicios contables y jurídicos, bolsas, perfumes, termos, zapatos, repostería, tablas de madera, productos con resina, cuarzos, velas, inciensos, sombreros, escultura y juguetes, entre muchos otros más.

Además se contará con negocios y áreas de comida, eventos culturales, Photo Opportunity y Santa Claus, el Pabellón del Vino de la Secretaría de Turismo en Coahuila y expositoras de los talleres del DIF Municipal.

Ana Julia Valdez Paz, emprendedora y expositora de bolsas para dama, agradeció al alcalde Javier Díaz y a las dependencias involucradas por darles la oportunidad de ofertar sus productos y servicios.

"Para nosotras, Navidalia representa la posibilidad de crecer y llegar a más personas con nuestro trabajo", señaló Ana Julia Valdez.

Durante el arranque de Navidalia 2025 estuvieron presentes, Ricardo Treviño Salinas, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo; Lydia María González Rodríguez, directora de Turismo Municipal; Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura; y Guadalupe González, emprendedora y expositora de bisutería y joyería artesanal.