Saltillo: Gobierno Municipal realiza limpieza en callejones de Mirasierra

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de la estrategia de recuperación del espacio público que busca reforzar la seguridad, prevenir riesgos sanitarios y elevar la calidad de vida de los habitantes, diversos callejones de la capital coahuilense fueron intervenidos con trabajos de limpieza profunda por parte del Gobierno Municipal.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas municipales realizaron el retiro de basura acumulada, escombro, maleza y objetos abandonados, además del desazolve de puntos donde el agua de lluvia suele estancarse en callejones del fraccionamiento Mirasierra, al oriente de Saltillo.

Acciones del Gobierno Municipal en Saltillo

En este sector, brigadas del programa "Aquí Andamos" atendieron los callejones ubicados entre las calles 19, 17, 15 y 13, así como entre el bulevar Revolución y la calle 16 de esta zona habitacional.

Estas labores pedidas por la ciudadanía a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, incluyeron el retiro de basura, escombro, maleza y objetos abandonados, así como el despeje de puntos que obstruían el libre tránsito y la correcta circulación del agua de lluvia.

El Gobierno de Saltillo informó que la limpieza de estos espacios es esencial para evitar la proliferación de plagas, reducir malos olores y disminuir riesgos de incendio derivados de residuos secos; además de mejorar la visibilidad y contribuir a generar una mayor percepción de seguridad.

Estos trabajos se suman a las más de 664 toneladas de desechos recolectados de callejones, pasillos, puentes peatonales y lotes baldíos desde el inicio de la presente administración, y trasladados al Basurero Municipal para su correcto confinamiento.

El alcalde Javier Díaz informó que estos trabajos continuarán en distintos puntos de la ciudad e hizo un llamado a la ciudadanía para mantener limpios los espacios públicos y evitar la acumulación de basura que pueda afectar la seguridad y el bienestar común.

Impacto de la limpieza en la comunidad

Saltillo es una ciudad más limpia. Personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública avanza con los trabajos de reparación y mantenimiento integral de las rejillas pluviales ubicadas en la Zona Centro.

En el cruce de las calles Álvaro Obregón y Luis Gutiérrez, el Ayuntamiento de Saltillo instaló el marco metálico deteriorado, además de rellenar y compactar el área para evitar filtraciones y desniveles, esto luego de retirar la basura, hojas, tierra, piedras y sedimentos acumulados, así como la extracción del material de desecho resultado de los trabajos de rehabilitación.

Las y los vecinos del sector agradecieron estas acciones que buscan mejorar el desalojo del agua de lluvia y garantizar una movilidad más segura para peatones y automovilistas en esta transitada vialidad.

Asimismo, en este mismo sector de la capital de Coahuila, personal del Vivero Municipal trabajó en el embellecimiento de las principales calles del Centro, al sembrar cientos de plantas Nochebuenas en las jardineras del sector.

Entre las calles atendidas se encuentran Padre Flores, Melchor Ocampo, Abbott, Benito Juárez, entre otras.

Además, estos mismos trabajos se realizan en avenidas principales como los bulevares Venustiano Carranza, Francisco Coss, Los Valdez, Narro Robles, entre muchos más.

Además, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable trabajó de manera integral las áreas verdes del camellón central del bulevar Venustiano Carranza, en su tramo del bulevar Francisco Coss a la calle Canadá.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reiteró su compromiso de mantener en óptimas condiciones todos los espacios públicos y exhortó a la ciudadanía a colaborar evitando tirar basura y manteniendo limpios los entornos compartidos.