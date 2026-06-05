Refugio Luz de Asís realiza lotería para recaudar fondos en favor de animales rescatados

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Con el objetivo de obtener recursos para continuar con su labor de rescate y cuidado de animales, la asociación Refugio Luz de Asís llevó a cabo una lotería en la que participaron ciudadanos interesados en apoyar esta causa.

La actividad se realizó como parte de los esfuerzos de la organización para recaudar fondos que permitan cubrir las necesidades de las mascotas que atiende, principalmente aquellas que se encuentran en situación de abandono, maltrato o requieren atención urgente.

La lotería se llevó a cabo para recaudar fondos y cubrir las necesidades de mascotas en abandono.

Integrantes del refugio señalaron que, aunque reciben apoyo mediante donaciones de alimento y otros insumos, la demanda de ayuda suele superar los recursos disponibles, lo que complica la atención de todos los casos que llegan a sus instalaciones.

El refugio enfrenta una alta demanda de ayuda, superando los recursos disponibles para atender a los animales.

Indicaron que este tipo de eventos representan una alternativa para fortalecer las finanzas de la asociación y garantizar la continuidad de los programas de rescate, alimentación y cuidado de los animales.

Los organizadores invitan a la comunidad a participar y contribuir a mejorar la vida de los animales.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse a las actividades que organiza el refugio y contribuir, de acuerdo con sus posibilidades, a mejorar las condiciones de vida de las mascotas que requieren apoyo.