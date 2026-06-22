Brigadas de bienestar animal en Coahuila ante aumento de rickettsia

MONCLOVA, COAH.- El aumento de casos de rickettsia en Coahuila durante 2026 y la confirmación de nueve fallecimientos llevaron a las autoridades de Salud Pública a reforzar las acciones preventivas mediante brigadas de bienestar animal que se desarrollarán en coordinación con los municipios.

La directora de Salud Pública del Estado, Martha Alicia Romero Reina, informó que estas brigadas buscan disminuir el riesgo de transmisión de la enfermedad ante la facilidad con la que la garrapata puede desplazarse y propagarse en distintos entornos.

Explicó que las jornadas contemplan la revisión de mascotas, desparasitación, vacunación antirrábica, detección de posibles riesgos sanitarios y la difusión de medidas preventivas dirigidas a familias que habitan en colonias con mayor exposición.

Romero Reina destacó que el control de la rickettsia no depende únicamente del cuidado veterinario, sino también de acciones permanentes dentro de los hogares, como la limpieza de patios, la eliminación de objetos acumulados y la inspección constante de espacios donde puedan alojarse las garrapatas.

Indicó que el parásito no sólo afecta a perros y gatos, sino que también puede permanecer en interiores, incluyendo sillones, camas y muros, lo que favorece su permanencia dentro de las viviendas cuando no existen condiciones adecuadas de higiene.

La funcionaria señaló que los nueve decesos registrados durante el año se han presentado en distintos municipios, principalmente en Monclova, Frontera, Saltillo, Torreón y Matamoros, lo que evidencia la presencia del problema en diversas regiones de la entidad.

Ante este panorama, hizo un llamado a la población para participar en las brigadas, mantener vigilancia permanente sobre sus mascotas y acudir oportunamente a las unidades de salud en caso de sospecha de picadura o ante la presencia de síntomas relacionados con la enfermedad.