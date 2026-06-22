Carlos Villarreal Pérez entrega recarpeteo de calle 26 en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó la obra de recarpeteo de la calle 26, en el tramo comprendido entre las calles 16 y Nueva, de la colonia Tierra y Libertad, como parte de las acciones de mejoramiento de la infraestructura urbana del municipio.

Durante el evento, el edil destacó la importancia de la participación ciudadana en la supervisión de las obras públicas mediante los comités pro obra.

"Agradezco a los vecinos por su apoyo y seguimiento dentro del comité pro obra; de esta forma, las inversiones se realizan con supervisión ciudadana. Seguimos haciendo equipo para mejorar cada uno de los sectores de nuestra ciudad, en coordinación con el gobernador", expresó.

El director de Obras Públicas, Juan de Dios Valenciana, informó que los trabajos realizados incluyeron el fresado y perfilado de mil 810 metros cuadrados de pavimento, la aplicación de mil 810 litros de emulsión asfáltica, la colocación de 90 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente y la pintura de 310 metros lineales de cordones.

El funcionario señaló que la obra responde a las necesidades planteadas por los habitantes del sector y contó con el apoyo en territorio de la vecina Alonso San Juanita.

Asimismo, indicó que la rehabilitación mejora la conectividad entre colonias y forma parte de la estrategia de recuperación de vialidades deterioradas impulsada por la actual administración municipal.

Finalmente, exhortó a los vecinos a cuidar la infraestructura al tratarse de una inversión importante para la comunidad y agradeció la labor del personal de Obras Públicas, encabezado por el ingeniero Jesús Medina, así como del constructor responsable de la ejecución de la obra.