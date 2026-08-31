Nava inicia el ciclo escolar con nuevas obras y apoyos para estudiantes

NAVA, COAH.– Con el regreso a las aulas inició el ciclo escolar 2026-2027, acompañado de obras y apoyos destinados a mejorar las condiciones de estudio de niñas, niños y jóvenes de Nava.

Durante el arranque del ciclo escolar en la Escuela Francisco I. Madero, Mari Carmen de León Medellín, en representación del gobernador Manolo Jiménez, informó sobre la construcción de un aula didáctica, con una inversión de 880 mil pesos, la cual contará con mobiliario, minisplit y el equipamiento necesario para su funcionamiento.

Acciones de la autoridad

También se dio a conocer que en la Escuela Leona Vicario se trabaja en la construcción de otra aula didáctica, mientras que en la Secundaria Técnica Novena se construye una techumbre. Estas obras se realizan con recursos del Gobierno del Estado.

Apoyos educativos en el estado

A nivel estatal, el inicio del ciclo escolar contempló la entrega de paquetes de útiles escolares, uniformes, zapatos y libros de texto gratuitos en los 38 municipios de Coahuila, lo que representa un apoyo para las familias ante los gastos que implica el regreso a clases.