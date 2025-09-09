Regularización de vehículos en Acuña avanza pero aún quedan muchos pendientes

Ciudad Acuña, Coah.— La regularización de vehículos en el municipio ha tenido una respuesta positiva, sin embargo, el proceso avanza con lentitud y aún hay muchos contribuyentes pendientes de cumplir con el pago de sus placas, reconoció Jorge Barajas, Coordinador de la Recaudación de Rentas.

El funcionario informó que más del 60% de los propietarios de vehículos ya ha cumplido con la obligación de regularizar sus autos, pero aún circulan muchos vehículos con placas que no cumplen con las nuevas especificaciones, lo que refleja un importante rezago en el proceso.

Barajas hizo un llamado a los propietarios que tienen adeudos de años anteriores para que se acerquen a regularizar su situación, ya que existen programas que permiten eliminar recargos y ponerse al corriente en sus pagos. "Vamos bien, pero todavía falta mucho por hacer. Es importante que no dejen pasar más tiempo", subrayó.

Aunque, por el momento, no se contemplan operativos para incentivar el cumplimiento, estos suelen implementarse en etapas posteriores del proceso. Además, se informó que continúan los apoyos para facilitar el pago de placas y tinacos a bajo costo, como parte de las acciones implementadas para beneficiar a la ciudadanía.