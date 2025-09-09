Se unen contra el robo de ganado en Acuña

Ciudad Acuña.— El fiscal estatal Federico Fernández se reunió con productores ganaderos de la región para tratar la creciente preocupación por el robo de ganado, un problema que ha generado fuertes pérdidas económicas entre los propietarios locales. Durante la reunión, celebrada en la ganadera de Ciudad Acuña, se discutieron casos recientes de abigeato que han afectado a los ganaderos, con pérdidas de hasta 58 cabezas de ganado en un solo rancho, lo que equivale a un daño económico cercano a 1 millón 300 mil pesos.

En su intervención, el fiscal Fernández explicó que se implementarán nuevas estrategias de vigilancia para frenar este delito, entre las cuales se destacan los patrullajes aéreos. "Vamos a trabajar de la mano con los ganaderos, incluso ya viene un helicóptero, el cual estará dos veces a la semana dando rondines para ayudar a identificar dónde podemos ubicar y trabajar de manera efectiva para evitar el incremento de abigeato", comentó el fiscal durante el encuentro.

Además de los patrullajes aéreos, se instalarán casetas de vigilancia en las áreas más vulnerables, como parte de un plan integral de seguridad que busca proteger tanto a los ganaderos como a sus bienes.

Los productores ganaderos, por su parte, manifestaron su preocupación por la situación, exigiendo sanciones más severas para aquellos que cometen el delito de abigeato. Señalaron que en muchos casos los responsables son personas conocidas dentro de los mismos ejidos, lo que complica aún más el proceso de denuncia y persecución del delito.

Con estas nuevas medidas, se espera que la colaboración entre las autoridades y los productores logre reducir el robo de ganado en la región y brinde mayor seguridad a los afectados por este delito.