Reparten útiles a 34 mil alumnos en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.— A tan solo una semana del inicio del ciclo escolar, la Secretaría de Educación continúa con la entrega de materiales escolares en diversas instituciones de la región, en el marco del programa estatal que tiene como objetivo aliviar los gastos escolares de las familias.

Por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez, la distribución de útiles, zapatos y libros escolares avanza a paso firme, beneficiando a miles de estudiantes en Ciudad Acuña. Según informaron autoridades educativas, en la región se están beneficiando a 34,000 alumnos, principalmente del nivel básico.

"A nivel estatal, el programa contempla una inversión cercana a los 151 millones de pesos para atender a 530,000 alumnos de nivel básico en todo el estado", detallaron las autoridades, quienes resaltaron la importancia de este apoyo para las familias de la región, especialmente en tiempos donde los gastos escolares pueden ser un reto económico.

La entrega de materiales continuará en los próximos días, con el propósito de cubrir todas las instituciones educativas que forman parte de este programa, asegurando que los estudiantes cuenten con lo necesario para un inicio de clases exitoso.