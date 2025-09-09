Ejidatarios de Zaragoza crean comité ciudadano por falta de apoyo municipal

Zaragoza, Coah.– Habitantes de la Congregación El Remolino conformaron un comité ciudadano encargado de la administración del parque recreativo La Peñita, con el objetivo de garantizar un manejo transparente de los recursos y promover mejoras que beneficien directamente a la comunidad.

La creación del comité surge tras la falta de apoyo del alcalde Evelio Vara, quien se ha deslindado de compromisos tanto con la Congregación El Remolino como con el Ejido La Agrícola, señalando que las necesidades de los pobladores pueden solventarse con los ingresos generados por el parque.

Pobladores también manifestaron inconformidad con el secretario del Ayuntamiento, José Zamora, a quien acusan de otorgar permisos a personas ajenas al comité sin consultar previamente al juez local, Juan Yáñez, excediendo las atribuciones que le corresponden.

El comité ciudadano recién integrado tendrá como prioridad establecer un manejo responsable de los ingresos, impulsar proyectos de infraestructura y fortalecer los servicios en beneficio de las familias de la Congregación El Remolino.