Accidente en Allende: volcadura de dos vehículos deja a todos los ocupantes ilesos

Allende.– La mañana de este domingo, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Allende atendió un accidente tipo volcadura en el kilómetro 156 de la carretera 57, tramo Allende–Rosita, donde se vieron involucrados dos vehículos.

De acuerdo con el reporte dado a conocer por José Raúl Garza Tron, director de Bomberos, uno de los automóviles corresponde a una Ford Ecosport color negro, modelo 2006, placas FFJ-287-C, conducido por Francisco Alfonso Morales Chavarría, de 30 años, acompañado por Joel Vanda de Ríos, de 38, ambos originarios de Saltillo, quienes resultaron sin aparentes lesiones.

El segundo vehículo fue un Kia gris oscuro, modelo 2025, placas FND-346-C, conducido por Manuel Antonio Gonzales Oliviares, de 33 años, con domicilio en Piedras Negras, quien viajaba acompañado de tres personas más: Eloy Rubén Rodríguez Castillo (27), Melissa Fernanda Flores (24) y Juan Miguel Ruiz Axtiano (32), todos residentes de Piedras Negras. Los tripulantes señalaron que únicamente salieron del camino y quedaron atascados en el lodo, sin que se registraran lesiones.

Al lugar acudieron unidades de dicho departamento y patrullas de diferentes corporaciones policiacas, quienes aseguraron la zona y dieron aviso a la Fiscalía y a la Guardia Nacional, que quedaron a cargo de la situación.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a los automovilistas que transitan por este tramo carretero, debido a que el agua cruza de extremo a extremo la vía, lo que puede ocasionar que los vehículos pierdan el control al circular a exceso de velocidad.