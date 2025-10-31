SIMAS invierte 6 millones en adquisición de maquinaria para mejorar servicios

El Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento (SIMAS) anunció la adquisición de nuevas unidades y maquinaria con una inversión cercana a los 6 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía y fortalecer los trabajos operativos en los municipios de Monclova y Frontera.

Durante la reunión del Consejo de SIMAS, se presentaron las cifras correspondientes al mes de septiembre, en las que el organismo reportó finanzas sanas, con un cierre en números positivos y un avance del 80 por ciento del presupuesto anual.

"En el mes se septiembre, quedamos arriba del presupuesto, cerramos con números negros, números positivos, al cierre de octubre estimamos alcanzar el 90 por ciento del presupuesto por lo que estamos prácticamente cumpliendo con los compromisos hechos con los alcaldes de Monclova y Frontera".

Entre las nuevas adquisiciones se encuentra un camión Vactor, que aunque no es nuevo, se encuentra en excelentes condiciones y permitirá atender con mayor rapidez los reportes de la ciudadanía sobre brotes de alcantarilla, drenajes tapados o colapsados.

"Un equipo nuevo cuesta alrededor de 10 millones, pero este Vactor usado está en muy buenas condiciones y ayudará a brindar más servicio a la gente, así mismo adquirimos una retroexcavadora para el departamento de reparación de fugas y drenaje, y camionetas tipo estaquitas".

Con estas acciones, SIMAS busca fortalecer su capacidad operativa y mantener un servicio eficiente que responda de manera oportuna a las necesidades de la población.