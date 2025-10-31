Desfile de Día de Muertos encabezado por alcalde de Monclova

Con el objetivo de fortalecer la identidad cultural en Monclova, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó el Desfile de Día de Muertos, como parte del festival "Flores y Calaveras"; una celebración que llenó las calles de color, arte y tradición. El evento se realizó con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en un esfuerzo conjunto para seguir impulsando la cultura y la participación ciudadana como pilares del desarrollo social.

Durante el recorrido que partió del exterior del edificio de la Policía Municipal, sobre la calle Hidalgo y culminó en la Plaza Aldama, un gran número de familias monclovenses disfrutó de un ambiente festivo, donde no faltaron las presentaciones musicales y artísticas que dieron vida a esta colorida celebración.

De manera simultánea, en la Plaza Principal y en los distintos espacios del primer cuadro de la ciudad —Plaza del Canónigo, Plaza Zapopan, Plaza Aldama y Museo Coahuila y Texas— se exhibieron altares de muertos elaborados por alumnos de instituciones educativas como FCA Monclova, Escuela Normal de Monclova, Universidad Vizcaya y el Instituto Central Coahuila, mostrando el talento y la creatividad de la juventud monclovense.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que esta celebración, organizada por la Dirección de Arte y Cultura del Municipio, refleja el espíritu de unidad y orgullo que caracteriza a Monclova. "Nos llena de orgullo celebrar nuestras tradiciones con la participación de tantas familias. Este festival demuestra que Monclova tiene talento, cultura y amor por sus raíces. Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para fortalecer los espacios culturales y promover el arte como una forma de unión y orgullo comunitario", señaló el edil.

A través del Festival "Flores y Calaveras", el Gobierno Municipal, en coordinación con el Gobierno del Estado, reafirma su compromiso de seguir impulsando actividades que promuevan la cultura, la educación y la convivencia familiar, fortaleciendo la identidad y el sentido de comunidad que distinguen a Monclova como una ciudad viva, orgullosa y que avanza con rumbo al siguiente nivel.