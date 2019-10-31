Reportaron conato de incendio

En un negocio ubicado sobre la calle Hidalgo cruce con la calle Morelos en plena zona Centro. Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a controlar el conato de incendio registrado en un restaurant bar, conocido como “Barra Santa”, el reporte se recibió a través del sistema de emergencias 911.

En él indicaban que dicho negocio se estaba incendiando rápidamente, por lo que acudió la unidad 103 del departamento de Bomberos para tratar de controlar situación.

De inmediato iniciaron las primeras maniobras para controlar el incidente y que las cosas no pasaran a mayores.

Los elementos se entrevistaron con el propietario José Villarreal, el cual hizo mención que en el área de la cocina se recalentó un cable eléctrico y éste empezó a incendiarse.

Afortunadamente las cosas no pasaron a mayores y todo quedó en un susto, aseguró el comandante de esta corporación Javier Alvarado Lumbreras, autoridad que señaló que se tuvo que contar con la presencia de las unidades 103 y 104 para controlar dicho acontecimiento.