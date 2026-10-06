Conflictos familiares, detrás de algunos reportes de personas desaparecidas en Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.- Autoridades de seguridad han detectado que varias denuncias por personas desaparecidas corresponden a casos en los que individuos abandonan sus viviendas debido a conflictos familiares, sin que exista relación con hechos delictivos.

Como parte del trabajo de las distintas dependencias de seguridad, cada situación es evaluada antes de determinar si pudiera tratarse de una desaparición relacionada con algún delito.

¿Qué declararon las autoridades sobre las desapariciones?

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Francisco Rodríguez, señaló que en muchas ocasiones se trata de personas que, tras molestarse por alguna situación, deciden salir de sus domicilios.

Indicó que, en su mayoría, los casos corresponden a menores de edad que abandonan sus viviendas debido a conflictos relacionados con problemas de conducta o desacuerdos con sus padres.

Detalles confirmados sobre las investigaciones

De acuerdo con la información proporcionada, estos casos suelen descartarse como hechos relacionados con la delincuencia una vez que las investigaciones permiten establecer que se trata de situaciones ocurridas dentro del entorno familiar.