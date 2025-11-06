Crecimiento de la Empresa Dual en Monclova

Carlos Mata, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la región Centro, habló sobre la situación de la empresa Dual, que mantiene abierta su bolsa de trabajo y proyecta un crecimiento importante en Monclova.

Mata señaló que la CTM ha sostenido reuniones tanto con los empresarios como con la dirección de producción de Dual, destacando que la industria debe ser apoyada pese a las críticas que ha recibido. "Hoy es una empresa que quiere establecerse y crecer en Monclova, pero hay voces que no le están ayudando", comentó.

El dirigente reconoció que el arranque de la compañía presentó complicaciones debido a que inició operaciones en una bodega provisional, pero afirmó que actualmente cuenta con planta permanente y que, con la participación de la ciudadanía, se puede generar una dinámica de crecimiento y empleo en la región.

Mata destacó que la CTM ha intervenido para garantizar los derechos de los trabajadores y mantener el respeto hacia ellos. "Si hubo algunos temas de complejidad, lo reconozco, pero estamos trabajando con la empresa y entienden que esta región es distinta a otras del estado", agregó.

La empresa Dual busca capacitar a su personal en equipos automáticos, semiautomáticos y manuales, asegurando que quienes cuenten con experiencia en costura puedan adaptarse a los nuevos procesos. La CTM se encarga de recibir las solicitudes de empleo y canalizarlas a la empresa para iniciar el proceso de selección, de manera que cuando lleguen nuevas máquinas, ya exista personal capacitado.

Los interesados en incorporarse pueden acudir de lunes a viernes, en horario corrido de 9:00 a 17:00 horas. Entre los beneficios que ofrece Dual se encuentran comedor y transporte gratuitos, así como oportunidades de crecimiento dentro de la compañía.

"Esta empresa tiene la seriedad y la intención de expandirse, y su visión es consolidar Monclova como su base de operaciones, cuidando a su personal y ofreciendo oportunidades de desarrollo", concluyó Mata.