Más de 2 mil empleos previstos en nueva planta de Dual Borgstena en Monclova

La próxima semana arranca formalmente operaciones la empresa automotriz Dual Borgstena, especializada en la fabricación de textiles y recubrimientos interiores para vehículos, cuya nueva planta se ubica en el Parque Industrial Libramiento Norte de Monclova.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez, informó que el acto oficial se realizará la próxima semana, una vez que se coordinen las agendas del presidente internacional de la compañía y del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de concretar un evento simbólico de apertura.

"Ya está muy apuntalado el arranque formal de DUAL en su nueva planta; estamos ajustando los últimos detalles de agenda para dar este paso tan importante. Será un arranque gradual, con la meta de generar entre 2 mil 500 y 3 mil empleos en su punto máximo, dependiendo de la operatividad y la cartera de clientes actuales y potenciales", explicó Villarreal Pérez.

La primera piedra de la planta fue colocada en marzo pasado, con una inversión inicial de 300 millones de pesos, aunque el monto total será dado a conocer durante el arranque oficial.

Además, destacó que el inicio de Dual Borgstena marca un efecto multiplicador para la región, ya que otras empresas con proyectos en desarrollo o en fase de instalación comenzarán operaciones a la par, fortaleciendo el crecimiento industrial del municipio.

"Estamos siguiendo una ruta de desarrollo industrial junto con el secretario de Economía, Luis Olivares, ofreciendo opciones de hospitalidad industrial y atrayendo nuevas inversiones que generen más empleo y bienestar para Monclova", subrayó.

El edil reveló que, de un total de 30 empresas interesadas en invertir en Coahuila, al menos 10 tienen su mirada puesta en Monclova, reflejo de la confianza del sector privado en las condiciones económicas y de seguridad del municipio.

Estas inversiones, dijo, representan cientos de millones de pesos destinados a infraestructura y nuevas naves industriales que permitirán recibir a las compañías que buscan instalarse.