Confusión en Secundaria Emiliano Zapata por Uso de Vapeador

La directora de Proximidad Social, Tania Ibarra, aclaró que las cuatro alumnas de la secundaria Emiliano Zapata que fueron señaladas por presunto consumo de marihuana no portaban ninguna sustancia ilícita, sino que utilizaban un vapeador, situación que generó confusión y preocupación entre la comunidad escolar.

"No era ninguna sustancia ilícita, era un vapeador", precisó la funcionaria, al tiempo que informó que ya existe coordinación con el subdirector de Servicios Educativos para continuar con las acciones preventivas dentro de los planteles escolares. "Tenemos agendadas todas las citas en las secundarias para brindar pláticas e invitaciones a los programas de orientación", agregó.

Ibarra explicó que las jóvenes por su edad se sintieron mareadas y con dolor de cabeza, por lo que ellas mismas acudieron a solicitar apoyo a los directivos, quienes actuaron conforme al protocolo de seguridad escolar y notificaron a la autoridad correspondiente.

Las estudiantes fueron integradas al programa "Aplícate", mediante el cual recibirán 18 sesiones de acompañamiento psicológico y emocional, que incluyen control de ira, manejo de emociones y orientación preventiva. "Contamos con muchos colaboradores que están atentos al seguimiento de cada caso", puntualizó.

La directora destacó además que actualmente 75 jóvenes participan en el programa, incluyendo cinco que no tienen conflicto con la ley, pero fueron canalizadas por solicitud de sus padres debido a temas de conducta.

Finalmente, reiteró que la intervención de Seguridad Pública y del personal educativo respondió al cumplimiento de protocolos de prevención, y subrayó la importancia de mantener una comunicación constante entre padres, docentes y autoridades para detectar y atender a tiempo este tipo de situaciones.