PRI Coahuila finaliza renovaciones de dirigencias municipales

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; a 6 de noviembre de 2025.– Desde la frontera fuerte, el PRI Coahuila dio por concluidas las renovaciones de las dirigencias municipales en los 38 comités del estado, declarando así su estructura totalmente lista para enfrentar el proceso electoral de 2026.

"Vamos con todo pa´ delante con nuestro partido", recalcó el presidente del Partido, Carlos Robles Loustaunau.

En un evento que reunió a las fuerzas vivas del priismo, el presidente del Comité Directivo Estatal, Carlos Robles Loustaunau, encabezó la toma de protesta de Nicanor Moyeda Frías como presidente del Comité Municipal de Piedras Negras y de Ana María Treviño Cervantes como secretaria general.

El acto, realizado ante exalcaldes, exdirigentes del partido, líderes de sectores y organizaciones, así como militantes y simpatizantes, se convirtió en una muestra de unidad, fortaleza y compromiso partidista, reflejo del trabajo territorial que distingue al PRI en todo Coahuila.

Durante su intervención, el secretario de Operación Política, Diego Rodríguez Canales, destacó que el PRI gobierna con seriedad y compromiso, manteniendo a Coahuila entre los primeros lugares nacionales en generación de empleo formal y en seguridad.

"Estos resultados convierten a nuestra entidad en el mejor estado para vivir", afirmó.

Por su parte, Carlos Robles Loustaunau reconoció el liderazgo del gobernador y primer priista del estado, Manolo Jiménez Salinas, de quien subrayó su visión clara, cercanía social y capacidad para mantener a Coahuila en ruta de crecimiento y estabilidad.

"Con Manolo Jiménez, nuestro partido avanza con la fuerza de la gente; la confianza crece porque aquí hay un líder que se planta firme para defender el futuro de nuestras familias", sostuvo.

El dirigente estatal enfatizó que el PRI Coahuila cuenta con las estructuras políticas más sólidas del país, y que en Piedras Negras se refleja esa fortaleza gracias al trabajo en cada colonia, barrio y ejido.

"El PRI trabaja en el territorio, cumple con resultados y gana elecciones", reiteró.

Finalmente, Carlos Robles convocó a la militancia a cerrar filas rumbo a los retos electorales de 2026.

"Cuando el PRI está unido, no hay fuerza que lo detenga, no hay reto que lo doble y no hay meta que no conquiste. El PRI de Piedras Negras no se dobla, no se rinde, y este 2026 saldrá con todo a ganar con la fuerza de su militancia", concluyó.