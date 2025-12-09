REPUVE emite alerta por papelería clonada en vehículos en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– El módulo del Registro Público Vehicular (REPUVE) emitió un llamado urgente a los ciudadanos que regularizaron sus vehículos mediante terceros para que acudan a verificar la autenticidad de su documentación, luego de detectarse casos de papelería clonada.

Alerta sobre papelería clonada

La recomendación se dirige principalmente a quienes realizaron este proceso a través del estado de Durango, ya que algunas constancias de pago y registros no aparecen reflejados en el sistema oficial. Autoridades del módulo señalaron que es indispensable confirmar que el pago esté debidamente asentado y que el vehículo figure dentro del padrón, con el fin de evitar contratiempos al intentar cruzar a Estados Unidos o durante viajes en la próxima temporada vacacional.

Verificación rápida en el módulo local

El personal de REPUVE reiteró que la verificación puede realizarse directamente en el módulo local, donde en cuestión de minutos se confirma si la documentación es legítima y si el trámite de regularización fue registrado correctamente.