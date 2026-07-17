Fundación Frichem A.C. buscará justicia por perro baleado en Trinity

La Fundación Frichem A.C. anunció que dará seguimiento legal al caso del perro que fue atacado presuntamente con arma de fuego en las instalaciones de la empresa Trinity, hecho que finalmente le costó la vida al animal y que ha generado indignación entre trabajadores y ciudadanos.

A través de un comunicado, la asociación civil confirmó el fallecimiento del can, al que describió como un perro noble y querido por el personal de la empresa.

Señaló que no era agresivo y que diariamente acompañaba a los trabajadores, quienes lo alimentaban y cuidaban, convirtiéndose en un integrante más del entorno laboral.

La fundación lamentó que el animal perdiera la vida a consecuencia de un acto de violencia y calificó el hecho como un caso de crueldad que no debe quedar impune.

Asimismo, informó que este viernes presentará una denuncia formal por los hechos, respaldada por su personalidad jurídica como asociación civil y con el acompañamiento del abogado penalista Daniel Borrego González, con el propósito de que se investigue el caso y se sancione a quien resulte responsable.

La organización aseguró que agotará las instancias legales necesarias para exigir justicia por la muerte del perro y reiteró que ningún ser vivo merece sufrir un acto de esa naturaleza.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita identificar a los responsables del ataque, al considerar que la colaboración de la población será fundamental para esclarecer los hechos.

El caso ha provocado numerosas muestras de indignación en redes sociales, donde usuarios y defensores de los derechos de los animales han exigido justicia y el castigo de los responsables, además de reiterar su rechazo al maltrato animal.