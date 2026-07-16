Carlos Villarreal se reúne con ICATEC para impulsar capacitación en Monclova

Monclova, Coah.- El alcalde Carlos Villarreal sostuvo una reunión de trabajo con el director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), Marco Cantú, para dar seguimiento a las estrategias de capacitación que permitan responder a las necesidades del sector productivo y fortalecer la preparación del talento que demandan las empresas instaladas en la Región Centro.

Estas acciones forman parte del trabajo que el Gobierno Municipal realiza en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través de la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Desarrollo Económico, para consolidar una agenda de capacitación que impulse la competitividad de Monclova, facilite la llegada de nuevas inversiones y genere mayores oportunidades de empleo para las y los monclovenses.

Durante la reunión se revisaron mecanismos para ampliar la oferta de capacitación y actualización del personal, alineando los programas del ICATEC con los perfiles que actualmente requiere la industria. El objetivo es que las empresas cuenten con personal cada vez mejor preparado y que más ciudadanos accedan a empleos especializados y mejor remunerados.

En este encuentro participaron representantes de empresas instaladas en la región como ADIENT, con Jonathan Ríos, gerente de Recursos Humanos; DOOSUNG, con Kichae Jung, presidente; HFI, con Eduardo Cervantes, coordinador de Capacitación; y YURA, con Dong Jun Kim, gerente de Recursos Humanos, quienes refrendaron su disposición de seguir haciendo equipo en favor del desarrollo del talento local.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que la preparación de la fuerza laboral es uno de los factores que hoy distinguen a Monclova como un municipio competitivo y atractivo para la inversión. "La capacitación abre oportunidades para nuestra gente y fortalece la confianza de las empresas que ya invierten en Monclova y de aquellas que buscan establecerse aquí. Seguiremos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, el ICATEC y el sector empresarial para preparar a las y los monclovenses para los empleos del presente y del futuro", señaló.

El Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de mantener la coordinación con el Gobierno del Estado, el ICATEC y la iniciativa privada para fortalecer el talento local, impulsar la generación de empleo y seguir consolidando a Monclova como uno de los principales destinos para la inversión y el desarrollo económico en Coahuila.