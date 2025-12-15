Rescatan a menor durante incendio en vivienda de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Elementos de Protección Civil rescataron a una menor de edad durante un incendio registrado en una vivienda ubicada en la colonia Gámez Sumarán.

El siniestro fue reportado en un domicilio de la calle 17 número 590, en el cruce con Antonio Plaza, hasta donde acudieron de inmediato las corporaciones de auxilio para controlar el fuego y evitar que se propagara a viviendas contiguas.

El incendio se registró en la colonia Gámez Sumarán, donde la menor estaba sola.

En el lugar, los rescatistas se entrevistaron con Mariana Abigail Ávila Mijares, de 13 años de edad, quien se encontraba sola en el domicilio debido a que su madre se hallaba en su centro de trabajo.

La menor señaló que comenzó a percibir olor a humo y, al salir al exterior, se dio cuenta de que su casa se estaba incendiando, motivo por el cual se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Mariana Ávila alertó a las autoridades tras percibir olor a humo en su casa.

Aunque el incendio fue sofocado, hasta el momento no se han determinado las causas que lo originaron, las cuales continúan siendo evaluadas por las autoridades.

Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar dejar a menores solos en los domicilios, ya que este tipo de situaciones representan un alto riesgo para su integridad.

Protección Civil continúa investigando las causas del incendio en Ciudad Acuña.