Participa acuñense en rescates de Venezuela

CIUDAD ACUÑA, COAH. – El comandante Javier Alvarado Lumbreras, originario de Ciudad Acuña, participa en las labores de búsqueda y rescate que se realizan en Venezuela tras el hecho ocurrido en ese país.

El comandante Alvarado Lumbreras es parte de la Fundación 911 y Topos Aztecas.

Alvarado Lumbreras, representante de la Fundación 911, viajó para integrarse al equipo de rescatistas de México junto con Topos Aztecas, con el propósito de apoyar las tareas de auxilio.

Las labores de búsqueda en Venezuela han comenzado a disminuir, anticipando su regreso.

De acuerdo con la información proporcionada, el comandante cuenta con experiencia en la atención de desastres naturales y anteriormente ha participado en otras misiones de rescate.

Alvarado Lumbreras cuenta con amplia experiencia en atención de desastres naturales.

Se informó que las labores de búsqueda han comenzado a disminuir, por lo que se espera el próximo regreso del rescatista a Ciudad Acuña.