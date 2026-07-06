Adolescentes lanzan gato en Frontera, piden justicia

FRONTERA, COAH.– Un video que circula en redes sociales, en el que presuntamente dos adolescentes lanzan repetidamente al aire a un gato en la colonia Occidental, provocó indignación entre habitantes de Frontera, quienes exigieron la intervención de las autoridades para investigar un posible caso de maltrato animal.

En las imágenes se observa a los jóvenes aventando al felino, de color blanco con gris, en varias ocasiones. De acuerdo con las publicaciones difundidas en redes sociales, en uno de los lanzamientos el animal cayó desde una altura considerable, lo que generó preocupación por su estado de salud.

Acciones de la autoridad

Tras la difusión del video, usuarios de distintas plataformas manifestaron su rechazo a los hechos y solicitaron que se identifique a los presuntos responsables y, en caso de acreditarse alguna conducta ilícita, se apliquen las sanciones correspondientes.

Diversos ciudadanos señalaron que el maltrato hacia los animales no debe considerarse una broma o una travesura, sino una conducta que debe ser atendida conforme a la ley.

Detalles confirmados

Hasta el momento, las autoridades municipales no han informado si existe una denuncia formal o si se inició alguna investigación relacionada con el caso.