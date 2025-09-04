Resiste Acuña cierre de empresas; alistan llegada de nuevas

Ciudad Acuña, Coah.– Mientras que en otros municipios se reporta el cierre de empresas y la pérdida de empleos, en Ciudad Acuña la situación laboral se mantiene estable y con perspectivas alentadoras.

Cuauhtémoc Hernández Castilla, director de la Asociación de Maquiladoras, informó que en la ciudad no se han registrado cierres de empresas ni recortes de personal en los últimos meses, lo que ha permitido conservar la planta laboral actual.

"Sabemos que en otros estados y municipios enfrentan situaciones complicadas, pero afortunadamente la frontera de Acuña no cuenta con esos problemas. Por el contrario, estamos listos para recibir más empresas", declaró Hernández Castilla.

Asimismo, destacó que continúan con las gestiones para atraer nuevas inversiones al municipio, con el objetivo de generar más fuentes de empleo y fortalecer la economía local.