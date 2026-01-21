Bomberos controlan incendio en vivienda de Allende

Allende, Coah.— Un incendio se registró al interior de un domicilio ubicado en las cercanías de las calles Carranza y Ocampo, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia en este municipio.

Acciones de la autoridad

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron de manera inmediata al lugar, logrando controlar el fuego y evitar que las llamas se propagaran a viviendas aledañas, reduciendo así posibles riesgos para los vecinos del sector.

Gracias a la rápida intervención, la situación fue contenida sin que se reportaran personas lesionadas; sin embargo, sí se registraron daños materiales en el interior del inmueble.

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones en el hogar y a reportar de inmediato cualquier situación de riesgo para una atención oportuna.