Expertos y UGRC se unen por el crecimiento ganadero en Coahuila

Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el objetivo de fortalecer el desarrollo del sector ganadero, representantes de la Unión Ganadera Regional de Coahuila (UGRC) sostuvieron reuniones de trabajo con destacadas figuras vinculadas a esta actividad.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la UGRC, Homero Amezcua Villarreal, quien convocó a ex funcionarios y especialistas para analizar acciones que permitan impulsar el crecimiento en los distintos rubros del sector.

Reunión con expertos del sector

Entre los participantes estuvieron Enrique Martínez y Martínez, ex secretario de Agricultura; Abraham Cepeda, ex director de CONAZA; e Ignacio Diego Muñoz, ex director de FIRCO, con quienes se dialogó sobre temas estratégicos para el fortalecimiento de la ganadería en la región.

Durante las reuniones se abordaron posibles escenarios que podrían abrir la puerta a la exportación, lo que representaría una oportunidad para que los productores se preparen y eleven su competitividad.

Importancia de la coordinación constante

Los asistentes coincidieron en la importancia de mantener la coordinación y el análisis constante para generar condiciones favorables que beneficien a los ganaderos y detonen el crecimiento del sector en Coahuila.