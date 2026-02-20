Buscan fortalecer generación de empleo en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– La dependencia estatal del Trabajo sostuvo reuniones con representantes de diversas empresas de la localidad, con el objetivo de analizar estrategias que permitan generar más oportunidades laborales en la región.

El acercamiento busca fortalecer la coordinación entre autoridades y sector productivo, además de identificar áreas de mejora ante el panorama económico actual.

Acciones de la autoridad

La coordinadora del Servicio Nacional del Empleo, Carmen Márquez, destacó que se continuará trabajando de manera cercana con todas las empresas para facilitar la vinculación entre empleadores y personas que buscan un puesto de trabajo.

Asimismo, invitó a los empresarios que cuenten con vacantes disponibles a registrarlas ante la dependencia, a fin de promoverlas y acercarlas a quienes se encuentran en búsqueda activa de empleo.

Situación económica actual

Reconoció que la situación económica es complicada, ya que el comportamiento del mercado internacional ha limitado el crecimiento en la generación de empleos, lo que mantiene reducida la oferta laboral.

No obstante, confió en que mediante las estrategias planteadas se logre mejorar la colocación y estar preparados para cuando las condiciones permitan ampliar el número de vacantes en Ciudad Acuña.