Arte que transforma lo cotidiano: inauguran "Entre Vistas" en Nava

NAVA, COAH.— La Casa de la Cultura abrió sus puertas a la exposición itinerante "Entre Vistas", de la artista María Esquivel, una muestra que invita a observar escenas cotidianas desde distintas perspectivas, cargadas de sensibilidad y significado, en un espacio pensado para el encuentro con el arte.

La colección reúne obras que transforman momentos comunes en expresiones artísticas que motivan al espectador a detenerse y reinterpretar lo cotidiano.

La exposición busca acercar el arte a la comunidad

La exhibición, realizada con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado, busca acercar propuestas culturales a la comunidad y fomentar el gusto por las artes visuales.

Aficionados al arte disfrutan de la apertura

Familias, jóvenes y amantes del arte se dieron cita en la apertura para disfrutar de este espacio de expresión.

La muestra permanecerá abierta durante toda la semana, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, para que más personas puedan visitarla.