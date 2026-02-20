Contactanos
Arte que transforma lo cotidiano: inauguran "Entre Vistas" en Nava

La artista María Esquivel presenta su colección en un espacio dedicado al arte en Nava, Coah., transformando lo cotidiano en expresiones artísticas.

Por Alberto Ibarra Riojas - 20 febrero, 2026 - 06:31 p.m.
      NAVA, COAH.— La Casa de la Cultura abrió sus puertas a la exposición itinerante "Entre Vistas", de la artista María Esquivel, una muestra que invita a observar escenas cotidianas desde distintas perspectivas, cargadas de sensibilidad y significado, en un espacio pensado para el encuentro con el arte.

      La colección reúne obras que transforman momentos comunes en expresiones artísticas que motivan al espectador a detenerse y reinterpretar lo cotidiano.

      La exposición busca acercar el arte a la comunidad

      La exhibición, realizada con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado, busca acercar propuestas culturales a la comunidad y fomentar el gusto por las artes visuales.

      Aficionados al arte disfrutan de la apertura

      Familias, jóvenes y amantes del arte se dieron cita en la apertura para disfrutar de este espacio de expresión.

      La muestra permanecerá abierta durante toda la semana, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, para que más personas puedan visitarla.

