Refuerzan coordinación para proteger a menores en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el objetivo de reforzar la atención a menores, el nuevo subprocurador estatal de Pronnif ha iniciado una serie de reuniones con distintas dependencias vinculadas a esta labor.

Ricardo Alderete, subprocurador de la instancia, informó que estos encuentros se han llevado a cabo desde su llegada al cargo, con la finalidad de fortalecer el trabajo conjunto en beneficio de niñas, niños y adolescentes.

Reuniones con el DIF Municipal

Entre las reuniones realizadas, destacó el acercamiento con el procurador del DIF Municipal, con quien dialogó sobre los mecanismos de atención y coordinación en los casos que atienden ambas instituciones.

El funcionario explicó que este trabajo conjunto resulta fundamental, especialmente en situaciones donde se presentan detenciones que involucran a menores, lo que requiere una intervención inmediata y coordinada.

Comunicación constante entre dependencias

Señaló que la intención es mantener una comunicación constante entre dependencias para garantizar una atención más eficiente y oportuna, priorizando en todo momento el bienestar de los menores.