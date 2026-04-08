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Coahuila

Refuerzan coordinación para proteger a menores en Ciudad Acuña

Pronnif impulsa reuniones con dependencias para mejorar la atención a niñas, niños y adolescentes.

Por Angel Garcia - 08 abril, 2026 - 10:42 a.m.
Refuerzan coordinación para proteger a menores en Ciudad Acuña
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el objetivo de reforzar la atención a menores, el nuevo subprocurador estatal de Pronnif ha iniciado una serie de reuniones con distintas dependencias vinculadas a esta labor.

      Ricardo Alderete, subprocurador de la instancia, informó que estos encuentros se han llevado a cabo desde su llegada al cargo, con la finalidad de fortalecer el trabajo conjunto en beneficio de niñas, niños y adolescentes.

      Reuniones con el DIF Municipal

      Entre las reuniones realizadas, destacó el acercamiento con el procurador del DIF Municipal, con quien dialogó sobre los mecanismos de atención y coordinación en los casos que atienden ambas instituciones.

      El funcionario explicó que este trabajo conjunto resulta fundamental, especialmente en situaciones donde se presentan detenciones que involucran a menores, lo que requiere una intervención inmediata y coordinada.

      Comunicación constante entre dependencias

      Señaló que la intención es mantener una comunicación constante entre dependencias para garantizar una atención más eficiente y oportuna, priorizando en todo momento el bienestar de los menores.

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