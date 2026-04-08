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Coahuila

Nava celebra con entusiasmo el Día Internacional del Deporte

Familias de Nava apoyaron a los deportistas durante el desfile, creando un ambiente de convivencia y orgullo comunitario.

Por Alberto Ibarra Riojas - 08 abril, 2026 - 10:20 a.m.
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      Nava, Coah.– Decenas de niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en un desfile conmemorativo por el Día Internacional del Deporte, llenando de energía y colorido diversas calles del municipio.

      Clubes, equipos y academias se sumaron a la actividad, mostrando disciplina, entusiasmo y el talento que caracteriza a la comunidad deportiva local.

      El desfile conmemorativo por el Día Internacional del Deporte en Nava reunió a cientos de participantes de diversas edades.

      El recorrido avanzó entre aplausos y muestras de apoyo de familias que salieron a presenciar el paso de los contingentes, generando un ambiente de convivencia y orgullo.

      A lo largo del trayecto, los participantes destacaron por su dedicación, reflejando el esfuerzo que diariamente realizan en sus respectivas disciplinas.

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      Familias de Nava apoyaron a los deportistas durante el desfile, creando un ambiente de convivencia y orgullo comunitario.

      La jornada concluyó en el Centro Histórico, donde se vivió un ambiente familiar, con la presencia de ciudadanos que aprovecharon el momento para convivir y respaldar a los deportistas.

      Para muchos asistentes, este tipo de eventos representa una oportunidad de integración y de impulso a estilos de vida más saludables.

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      Los asistentes destacaron la importancia de fomentar el deporte y estilos de vida saludables en la comunidad.

      Habitantes coincidieron en la importancia de seguir promoviendo actividades que fortalezcan el deporte y la unión entre familias.

      Señalaron que estas iniciativas ayudan a mantener a la comunidad activa y a fomentar valores positivos entre las nuevas generaciones.

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