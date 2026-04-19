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Coahuila

Siguen sin funcionar elevadores en IMSS

Familiares de pacientes han tenido que intervenir para ayudar a los usuarios a ingresar a las instalaciones, lo que ha generado preocupaciones sobre la seguridad y accesibilidad en el IMSS.

Por Gerardo Martínez - 19 abril, 2026 - 09:26 p.m.
Siguen sin funcionar elevadores en IMSS
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      Derechohabientes de la Clínica 7 del Seguro Social (IMSS) continúan denunciando la falta de funcionamiento de los elevadores en el Block "A", lo que los obliga a subir las escaleras para poder acceder al área de consultas médicas, estudios de laboratorio y atención con los especialistas.

      De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, el problema se ha prolongado por varios meses sin que se dé una solución.

      Los usuarios señalan que esta situación afecta principalmente a personas de la tercera edad, pacientes con discapacidad o movilidad reducida, así como a quienes requieren el uso de silla de ruedas o incluso tanques de oxígeno, quienes enfrentan serias dificultades para subir los escalones.

      En algunos casos, familiares y otros ciudadanos han tenido que auxiliar a los pacientes para poder ingresar a las instalaciones, cargando equipo médico o apoyándolos físicamente ante la falta de condiciones adecuadas de accesibilidad.

      Denunciaron que no existen rampas funcionales en la zona, lo que agrava la problemática para quienes dependen de dispositivos de apoyo para desplazarse.

      Los inconformes advirtieron que esta situación no solo representa una incomodidad, sino también un riesgo, ya que se han registrado caídas durante el ascenso por las escaleras, lo que pone en peligro la integridad de los derechohabientes.

      Ante ello, hicieron un llamado a las autoridades del IMSS para atender de manera urgente la reparación de los elevadores y garantizar condiciones dignas y seguras de acceso, al señalar que se trata de un servicio básico para la atención médica.

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