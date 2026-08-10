Adultos mayores de Allende disfrutan de Noche de Estrellas

ALLENDE, COAH.– Con una noche llena de música, baile y convivencia, adultos mayores de Allende dieron la bienvenida a las actividades del Mes del Adulto Mayor, disfrutando de una velada preparada especialmente para ellos.

La llamada "Noche de Estrellas" reunió a integrantes del grupo de Adultos Mayores del DIF, quienes compartieron una cena, participaron en juegos y disfrutaron de momentos de baile y alegría junto a sus compañeros.

La celebración y su significado

Más allá de la celebración, el encuentro sirvió como un espacio para reconocer la experiencia y las historias de quienes, durante años, han contribuido al crecimiento de sus familias y de la comunidad.

Durante agosto se tienen contempladas diversas actividades dirigidas a los adultos mayores, con el propósito de brindarles espacios de convivencia, reconocimiento y entretenimiento a lo largo del mes.

Importancia de valorar a los adultos mayores

La celebración también permitió recordar la importancia de acompañar y valorar a las personas mayores, no solo durante este mes, sino como parte de una comunidad que reconoce todo lo que han aportado a las nuevas generaciones.