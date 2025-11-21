Investigan riña en liga deportiva de Ciudad Acuña; mujer habría sido agredida con un bate

Ciudad Acuña, Coahuila.– Autoridades investigan un caso de violencia registrado en una liga deportiva, luego de que se desatara una riña durante un partido de beisbol celebrado esta semana.

De manera extraoficial se informó que, en medio del altercado, un hombre habría agredido con un bate a una mujer. Las primeras versiones señalan que la víctima se encuentra fuera de peligro.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Hasta ahora no se ha identificado a los responsables; sin embargo, se anticipa que se aplicarán sanciones severas en cuanto se confirme la participación de los implicados. Testimonios apuntan a que podría tratarse de una familia señalada en ocasiones anteriores por generar problemas en eventos deportivos, aunque dichas versiones no han sido confirmadas por la autoridad.

¿Qué medidas se tomarán en este caso?

En otras ligas ya se han impuesto castigos por conductas similares, por lo que se espera que en los próximos días se informe sobre las medidas que se tomarán en este caso.