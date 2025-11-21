Miss México 2025: Saltillo se convierte en subsede del certamen

SALTILLO, COAHUILA.- Saltillo abrió este viernes sus puertas a las 33 aspirantes al título de Miss México 2025, convirtiéndose oficialmente en una de las subsedes de la concentración nacional del certamen.

La ciudad tendrá un papel clave en la preparación de las finalistas, quienes durante tres días participarán en actividades que combinan turismo, cultura, moda y promoción regional, antes de viajar a Monterrey para la gala final del 30 de noviembre.

¿Qué ocurrió?

En una rueda de prensa realizada en Parque Centro, autoridades estatales y municipales dieron la bienvenida al grupo de participantes, resaltando la relevancia que este tipo de eventos aporta a la proyección de la ciudad.

Adán Sotelo, director nacional de Miss México, celebró que el certamen visite Coahuila, destacando que la concentración permitirá mostrar a las jóvenes la riqueza cultural, gastronómica y turística del estado.

Por su parte, Lilia González, directora de Turismo de Saltillo, subrayó que la ciudad figura entre las más seguras del país, de acuerdo con datos del INEGI, lo que fortalece su capacidad para albergar eventos nacionales e internacionales.

Las concursantes permanecerán hospedadas en el Hotel AC, designado como sede principal durante su estancia.

¿Qué actividades realizarán las candidatas?

El itinerario de Miss México 2025 contempla un recorrido por los puntos emblemáticos de la ciudad, teniendo como base las instalaciones de Parque Centro. Para este viernes, las candidatas realizaron una visita especial al Museo del Desierto, uno de los espacios más representativos de Latinoamérica en su categoría, donde participaron en dinámicas culturales y sesiones fotográficas.

La organización remarcó que el certamen busca resaltar no solo la belleza física, sino también la identidad cultural de México y la filosofía de "belleza con propósito", enfoque social que caracteriza al concurso.

La agenda continúa el sábado 22 de noviembre en Parras de la Fuente, donde las participantes disfrutarán de una experiencia enológica en Casa Náufrago, una de las vinícolas que forman parte de la Ruta Vinos & Vinos del sur de Coahuila.

¿Cuál es la importancia del certamen para Saltillo?

La presencia del certamen en la entidad representa una oportunidad para posicionar a Saltillo y Parras como destinos seguros, atractivos y con oferta cultural diversa. Las autoridades destacaron que estos eventos fortalecen la proyección turística y permiten compartir con visitantes nacionales la esencia del estado.