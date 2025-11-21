Incendio en Saltillo: alarma en colonias Omega y Nazario Ortiz Garza

SALTILLO, COAHUILA.- La tarde de este viernes, una densa columna de humo alertó a los habitantes de las colonias Omega y Nazario Ortiz Garza, luego de que un incendio se propagara rápidamente entre los tejabanes ubicados en la zona.

La magnitud del fuego movilizó a elementos de Bomberos de Saltillo, Policía Municipal y unidades de apoyo con pipas de agua. Según los testimonios recabados en el lugar, el siniestro habría comenzado en un área donde se ubicaban varios tejabanes vacíos.

Afortunadamente, no se encontraban personas en el interior al momento del incendio. No obstante, vecinos mostraron preocupación por la posibilidad de que animales de corrales cercanos hubieran quedado atrapados, pues afirmaron haber escuchado ladridos y lamentos cuando el fuego avanzaba entre madera y escombros. Hasta ahora, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

¿Qué provocó el incendio?

Testigos también reportaron que una pareja, en medio de una discusión, habría incendiado un sillón, lo que provocó que las llamas se extendieran sin control hacia las estructuras improvisadas. Ninguno de los involucrados intentó sofocar el fuego, de acuerdo con los vecinos que presenciaron los hechos.

Mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia, habitantes de la zona intentaron contener el incendio utilizando palas y cubetas con agua. Gracias a estas acciones y a la rápida intervención de Bomberos, no se registraron personas lesionadas.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Autoridades municipales realizan la evaluación de daños y trabajan en determinar con precisión el origen del fuego y posibles responsabilidades.