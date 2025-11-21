Lucha libre y política: el informe legislativo de Antonio Attolini en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- La noche del informe legislativo del diputado Antonio Attolini Murra no se pareció a ningún otro ejercicio de rendición de cuentas en Coahuila.

En lugar de un salón formal, el escenario fue la Arena Coliseo "Tony Arellano", donde cerca de mil personas acudieron a presenciar una función de lucha libre mezclada con un mensaje político.

¿Qué ocurrió?

La pregunta, sin embargo, quedó flotando en el aire: ¿es este formato una forma innovadora de acercarse a la ciudadanía o una trivialización de la labor legislativa?

El evento combinó tres rondas de lucha libre con un discurso en el centro del ring. El legislador defendió la elección del espacio como un gesto simbólico: un lugar donde la gente está acostumbrada a ver combates, ahora convertido (según su visión) en un espacio de denuncia y esperanza. Desde ahí habló de seguridad, desigualdad y abandono, conceptos que vinculó con la exigencia ciudadana de mejores condiciones de vida.

Durante su intervención, Attolini lanzó críticas directas al modelo de seguridad basado en retenes y presencia armada, y planteó que la verdadera protección debe partir de oportunidades educativas, servicios de salud y estabilidad económica. El público respondió con entusiasmo, mezcla de emoción deportiva y afinidad política.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El momento más polémico de la noche llegó cuando el diputado anunció que presentará una solicitud de juicio político para destituir al alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda. El anuncio desató ovaciones, pero también abrió la discusión sobre el uso de eventos masivos y espectáculos para realizar declaraciones de alto impacto político.

Los informes legislativos pueden adoptar estilos diversos siempre que cumplan con su finalidad de rendición de cuentas. Sin embargo, mezclar espectáculo con función pública puede generar confusión sobre los límites entre propaganda, entretenimiento y responsabilidad institucional.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Pese a los cuestionamientos, la presentación de Attolini dejó claro que su estrategia busca conectar con un público más amplio y convertir su informe en un acto de participación social. El cierre, entre aplausos, abrazos y una ovación general, reforzó la narrativa de un diputado que apuesta por llevar su mensaje fuera de los espacios tradicionales.