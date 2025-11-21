Saltillo: taller de plastilina revitaliza espacios públicos para niños

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de las actividades culturales y deportivas que se realizan a través del programa "Activa tu Parque" para devolverles vida a estos espacios públicos, se realizó un Taller de Plastilina en la cancha de la colonia Benito Juárez, el cual fue bien recibido por niñas y niños de ese sector.

Ese lugar fue rehabilitado hace poco tiempo con varias mejoras como la colocación de pasto sintético, y desde su inauguración por parte del alcalde Javier Díaz González se han realizado actividades deportivas, así como culturales para el esparcimiento, diversión y aprendizaje.

¿Qué se enseña en el Taller de Plastilina?

El Taller de Plastilina fue impartido por el arquitecto José Villanueva, instructor del Biblioparque Norte, y tuvo como propósito enseñar las técnicas para la combinación de colores, moldeo y la manera de darle forma a las diversas figuras que surgen de la imaginación para convertirlas en creaciones que, además, despiertan el intelecto e interés entre la niñez.

Estos cursos forman parte de un proyecto de pertenencia que promueve el alcalde Javier Díaz González, para que las familias sientan suyas las instalaciones, además de fomentar la convivencia familiar, la apertura al conocimiento y el descubrimiento de nuevas habilidades.

¿Qué otras actividades se han realizado en el parque?

En este mismo lugar ya se han realizado actividades deportivas como la asistencia de jugadores del Club Saltillo Soccer, quienes convivieron e impartieron una clínica con niños y niñas de la colonia Benito Juárez y sectores aledaños.

Así como en la cancha de la colonia Benito Juárez, también se han llevado actividades culturales y deportivas en los espacios que han sido rehabilitados en el programa "Activa tu Parque", entre los cuales están: la plaza Mirasierra Spurs, la plaza Skate Park Saltillo 2000, la plaza de la colonia Roma, la de la colonia La Fragua, en el sector Nazario Ortiz Garza y en el parque Carlos R. González.