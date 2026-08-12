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Coahuila

Riña deja a un hombre lesionado en una pierna en Altos de Santa Teresa

Elementos de seguridad controlaron el enfrentamiento; paramédicos de la Cruz Roja atendieron al herido.

Por Angel Garcia - 12 agosto, 2026 - 04:30 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH. — Una riña dejó a un hombre lesionado en una pierna en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa, en el sector surponiente de la ciudad.

      El enfrentamiento ocurrió en la Tercera Privada de Altos de Santa Teresa, sobre la calle Cerro del Shalo, donde el hombre presuntamente se enfrentó con otras personas.

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      Acciones de la autoridad

      Elementos de seguridad acudieron al lugar y lograron controlar la riña. Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios al lesionado.

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      Causas del enfrentamiento

      Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el enfrentamiento.

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